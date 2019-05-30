Медведев о торговле с Узбекистаном: наша цель довести оборот до $10 млрд

"Мы намерены развивать взаимодействие в торгово-экономической, промышленной, энергетической, культурно-гуманитарной и сельскохозяйственной сферах. Только за прошлый год товарооборот между нашими странами вырос на 25% — до 4,5 миллиардов долларов и динамика роста сохраняется. Мы поставили перед собой амбициозные планы – увеличить это показатель до 10 миллиардов долларов уже в ближайшее время. Уверен, нам это по силам", — подчеркнул глава российского Кабмина.
Медведев добавил, что показатели роста торговли РФ с Узбекистаном одни из самых высоких в СНГ. Подробнее выступление премьер-министра России слушайте в радиоподкасте корреспондента Радио Sputnik.