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Премьер-министр РФ Д. Медведев
© Sputnik / Екатерина Штукина

Медведев о торговле с Узбекистаном: наша цель довести оборот до $10 млрд

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Тема:
Официальный визит Дмитрия Медведева в Узбекистан (11)
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев посетил с официальным визитом Узбекистан. В ходе переговоров со своим коллегой Абдуллой Ариповым он рассказал о планах по развитию сотрудничества между странами.

В частности, Медведев указал на динамику роста взаимного товарного оборота, который только в году прибавил уже 10%.

"Мы намерены развивать взаимодействие в торгово-экономической, промышленной, энергетической, культурно-гуманитарной и сельскохозяйственной сферах. Только за прошлый год товарооборот между нашими странами вырос на 25% — до 4,5 миллиардов долларов и динамика роста сохраняется. Мы поставили перед собой амбициозные планы – увеличить это показатель до 10 миллиардов долларов уже в ближайшее время. Уверен, нам это по силам", — подчеркнул глава российского Кабмина.

Медведев добавил, что показатели роста торговли РФ с Узбекистаном одни из самых высоких в СНГ. Подробнее выступление премьер-министра России слушайте в радиоподкасте корреспондента Радио Sputnik.

Тема:
Официальный визит Дмитрия Медведева в Узбекистан (11)
Теги:
Торговля, Россия, Узбекистан, Абдулла Арипов, Дмитрий Медведев



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