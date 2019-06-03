Мигранян о выгодах нового транзитного маршрута Шымкент-Ташкент-Худжанд

Азиатский банк развития предложил создать новый экономический коридор Шымкент–Ташкент–Худжанд. Указанные три города и прилегающие области находятся в пределах легкого доступа друг к другу, и в них проживает около 15% всего населения Центральной Азии. Кроме того, города стратегически связаны с международными рынками.
"Последние два года достаточно интенсивно развивается экономическое взаимодействие между этими тремя государствами, в том числе и с точки зрения восстановления ранее утраченных связей, особенно между Узбекистаном и Таджикистаном", – считает эксперт.
Также коридор важен с той точки зрения, что республики будут включены в транспортные и коммуникационные проекты Китая по инициативе "Один пояс, один путь".
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