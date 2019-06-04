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Директор Туракурганской ТЭС Искандар Басидов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Басидов: строящаяся Туракурганская ТЭС вдвое эффективнее подобных станций

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Директор парогазовой электростанции, возводимой в Наманганской области, Искандар Басидов рассказал о возможностях этого энергообъекта и назвал ориентировочные сроки запуска.

По словам директора, газотурбины нового типа позволяют получать вдвое больше электроэнергии на единицу затраченного топлива по сравнению с традиционными теплоэлектростанциями.

"КПД этих установок составляет 59%, что практически вдвое превышает параметры традицонных парогенераторных станций. Кроме того, почти вдвое сокращаются и выбросы в атмосферу при эксплуатации энергоблоков. Туракурганская ТЭС позволит обеспечить эелектроэнергией практически всю Ферганскую долину – Наманганскую, Андижанскую и Ферганскую области", — подчеркнул Басидов.

Первый блок мощностью 450 МВт планируется ввести в эксплуатацию уже в сентябре текущего года, а второй, такой же мощности, — ближе к декабрю.

Подробный комментарий директора ТЭС слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев.
© Sputnik / Алексей Никольский
Почему строительство АЭС в Узбекистане начнется лишь в 2021 году — Лихачев
Напомним, что в Узбекистане уже определились с местом строительства первой в Узбекистане атомной электростанции. Объект, состоящий из двух энергоблоков суммарной мощностью 2,4 ГВт, будет построен специалистами "Росатома" совместно с узбекскими коллегами на озере Айдаркуль. В ближайшие два года будет вестись контрактация проекта и его лицензирование, а строительные работы планируется начать в 2021 году. Саму АЭС намерены сдать в эксплуатацию до 2028 года.

Теги:
ТЭС, энергетика, Узбекистан



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