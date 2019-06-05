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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов
Sputnik

Норов рассказал, чем интересны выборы президента в Казахстане

Радио
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Глава миссии наблюдателей от ШОС — генеральный секретарь объединения Владимир Норов оценил уровень подготовки президентских выборов в Казахстане и рассказал, почему за ними следит мировое сообщество.

Интерес к выборам в Казахстане наблюдается не только в самой стране, за ними также следит мировое сообщество. По мнению Владимира Норова, это вызвано большим количеством кандидатов, в числе которых женщина, пишет Sputnik Казахстан.

"Впервые в выборной практике Казахстана женщина выдвигает свою кандидатуру на пост президента страны", — отметил Норов.

Процесс подготовки к выборам проходит на высоком уровне, считает он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Sputnik / Алексей Никольский
Токаев заявил, что Казахстану повезло с соседями
"Если мы говорим о допускаемых нарушениях, то как таковых мы не зафиксировали. Но я могу сказать о том, что наблюдение за выборами в Казахстане — как президентскими, так и парламентскими, начиная с 2004 года, мы проводим уже в десятый раз. Многие вопросы или проблемы — например, "карусели", как их называют — эти факты исключены. До начала выборов говорить о нарушениях преждевременно", — заявил Владимир Норов.

Напомним, первый президент республики Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил, что уходит в отставку, а обязанности главы государства до президентских выборов будет исполнять бывший премьер, спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

Инаугурация Токаева состоялась 20 марта.

В начале апреля он объявил о проведении досрочных выборов президента. Голосование назначено на 9 июня текущего года.

На пост главы государства претендуют: 

  • Дания Еспаева — от партии "Ак жол";
  • Жамбыл Ахметбеков — от Коммунистической народной партии;
  • Касым-Жомарт Токаев (действующий президент страны) — от партии Nur Otan;
  • Толеутай Рахимбеков — от партии "Ауыл";
  • Амиржан Косанов — от национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" (Судьба нации);
  • Амангельды Таспихов — от Федерации профсоюзов Казахстана;
  • Садыбек Тугел — от общественного объединения "Ұлы дала қырандары" (Орлы великой степи).
Теги:
выборы президента, Казахстан, Владимир Норов, ШОС



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