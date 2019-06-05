Норов рассказал, чем интересны выборы президента в Казахстане

Интерес к выборам в Казахстане наблюдается не только в самой стране, за ними также следит мировое сообщество. По мнению Владимира Норова, это вызвано большим количеством кандидатов, в числе которых женщина, пишет Sputnik Казахстан.
"Впервые в выборной практике Казахстана женщина выдвигает свою кандидатуру на пост президента страны", — отметил Норов.
Процесс подготовки к выборам проходит на высоком уровне, считает он.
Напомним, первый президент республики Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил, что уходит в отставку, а обязанности главы государства до президентских выборов будет исполнять бывший премьер, спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.
Инаугурация Токаева состоялась 20 марта.
В начале апреля он объявил о проведении досрочных выборов президента. Голосование назначено на 9 июня текущего года.
На пост главы государства претендуют:
- Дания Еспаева — от партии "Ак жол";
- Жамбыл Ахметбеков — от Коммунистической народной партии;
- Касым-Жомарт Токаев (действующий президент страны) — от партии Nur Otan;
- Толеутай Рахимбеков — от партии "Ауыл";
- Амиржан Косанов — от национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" (Судьба нации);
- Амангельды Таспихов — от Федерации профсоюзов Казахстана;
- Садыбек Тугел — от общественного объединения "Ұлы дала қырандары" (Орлы великой степи).