Норов рассказал, чем интересны выборы президента в Казахстане

Глава миссии наблюдателей от ШОС — генеральный секретарь объединения Владимир Норов оценил уровень подготовки президентских выборов в Казахстане и рассказал, почему за ними следит мировое сообщество.

Интерес к выборам в Казахстане наблюдается не только в самой стране, за ними также следит мировое сообщество. По мнению Владимира Норова, это вызвано большим количеством кандидатов, в числе которых женщина, пишет Sputnik Казахстан.

"Впервые в выборной практике Казахстана женщина выдвигает свою кандидатуру на пост президента страны", — отметил Норов.

Процесс подготовки к выборам проходит на высоком уровне, считает он.

"Если мы говорим о допускаемых нарушениях, то как таковых мы не зафиксировали. Но я могу сказать о том, что наблюдение за выборами в Казахстане — как президентскими, так и парламентскими, начиная с 2004 года, мы проводим уже в десятый раз. Многие вопросы или проблемы — например, "карусели", как их называют — эти факты исключены. До начала выборов говорить о нарушениях преждевременно", — заявил Владимир Норов.

Напомним, первый президент республики Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил, что уходит в отставку, а обязанности главы государства до президентских выборов будет исполнять бывший премьер, спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

Инаугурация Токаева состоялась 20 марта.

В начале апреля он объявил о проведении досрочных выборов президента. Голосование назначено на 9 июня текущего года.

На пост главы государства претендуют:

Дания Еспаева — от партии "Ак жол";