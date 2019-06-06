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Директор Исполкома РАТС ШОС Джумахон Гиёсов
Пресс-служба МИД Узбекистана

Гиёсов: Афганистан становится плацдармом для террористов из Сирии

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В Ташкенте состоялось седьмое заседание глав пограничных служб стран Шанхайской организации сотрудничества. По словам директора исполкома РАТС ШОС Джумахона Гиёсова, наибольшие опасения на границах стран-участников организации вызывает обстановка в Афганистане.

Глава исполкома РАТС ШОС подчеркнул, что по имеющимся данным, ситуация в северных провинциях Афганистана по-прежнему вызывает тревогу.

"Афганистан превращается в плацдарм для террористических и экстремистских структур, в том числе, бежавших из Сирии. В ряде провинций создаются тренировочные базы для боевиков, а также ведется активная вербовка новых сторонников. Это требует от компетентных органов стран ШОС скоординированной работы по противодействию современным вызовам и угрозам. Эти механизмы мы намерены выработать, в том числе, и в рамках наших встреч", — подчеркнул Гиёсов.

Подробнее слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

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