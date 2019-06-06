Гиёсов: Афганистан становится плацдармом для террористов из Сирии

"Афганистан превращается в плацдарм для террористических и экстремистских структур, в том числе, бежавших из Сирии. В ряде провинций создаются тренировочные базы для боевиков, а также ведется активная вербовка новых сторонников. Это требует от компетентных органов стран ШОС скоординированной работы по противодействию современным вызовам и угрозам. Эти механизмы мы намерены выработать, в том числе, и в рамках наших встреч", — подчеркнул Гиёсов.
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