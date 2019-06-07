Панченков: в планах создание совместно с Узбекистаном текстильных кластеров

"Мы заинтересованы в сотрудничестве и в строительстве, и в машиностроении, и в сельском хозяйстве, и в медицине – очень много предложений от фармацевтических компаний поступает. Что касается программы форума, то на обсуждении взаимодействие в строительной отрасли, а также в текстильной. Есть планы по открытию предприятий и текстильных кластеров и на территории РФ, и российских в Наманганской области", — рассказал представитель "Деловой России".
По его словам, форум придаст новый импульс российско-узбекским бизнес-связям, а на следующей встрече можно будет уже рапортовать о первых результатах.
Комментарий Михаила Панченкова слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.