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Руководитель международного направления по Узбекистану Самарского отделения ООО Деловая Россия Михаил Панченков
© Sputnik / Дильшода Рахматова.

Панченков: в планах создание совместно с Узбекистаном текстильных кластеров

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Руководитель международного направления по Узбекистану Самарского отделения ООО "Деловая Россия" Михаил Панченков рассказал о темах, которые будут обсуждаться на инвестиционном форуме в Намангане, а также об интересах российских компаний в республике.

По словам Панченкова, Россия и Узбекистан наращивают свое сотрудничество практически во всех отраслях производства, а подобные форумы дают возможность обсудить детали и конкретные проекты.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве и в строительстве, и в машиностроении, и в сельском хозяйстве, и в медицине – очень много предложений от фармацевтических компаний поступает. Что касается программы форума, то на обсуждении взаимодействие в строительной отрасли, а также в текстильной. Есть планы по открытию предприятий и текстильных кластеров и на территории РФ, и российских в Наманганской области", — рассказал представитель "Деловой России".

По его словам, форум придаст новый импульс российско-узбекским бизнес-связям, а на следующей встрече можно будет уже рапортовать о первых результатах.

Комментарий Михаила Панченкова слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

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Теги:
бизнес, Россия, Узбекистан, текстильная продукция, Инвестиции, Наманган



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