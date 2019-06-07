Замглавы МИД Узбекистана объяснил, почему выгодно инвестировать в Наманган

В Намангане 7-8 июня проходит международный инвестиционный форум, в котором принимают участие свыше 400 компаний и предпринимателей. По словам заместителя министра иностранных дел Узбекистана Илхомжона Неъматова, этот регион республики предоставляет широкие возможности для зарубежных компаний и бизнесменов.

Неъматов подчеркнул, что опыт развитых стран давно доказал первостепенную роль инвестиций для экономики.

"Государства Азии и Европы демонстрируют отличные результаты благодаря инвестиционной политики. Без вложений невозможно развитие экономики и производства, поэтому сегодня Узбекистан уделяет этому направлению особое внимание", — заявил замминистра.

Говоря о программе форума, он отметил, что в повестке заседаний четыре ключевых темы – экономика и промышленность, сельское хозяйство, туризм, а также отдельным блоком вынесены инновации.

"Хочу подчеркнуть, что Наманган обладает всеми возможностями для успешного развития бизнеса: и политические, и культурные, и туристические и производственные. В регионе делается все необходимое для успешной и комфортной работы инвесторов", — заключил Неъматов.

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