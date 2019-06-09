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Как вы это делаете
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Блокчейн и криптовалюты уже на вашей кухне. Юрий Припачкин объяснил

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Тема:
Подкасты РИА (75)
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Криптовалюты – это цифровые деньги, которые можно менять на реальные. Кто-то заработал миллионы, пока вам было лень разбираться. Это новая цифровая реальность или глобальная афера? Президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна, ученый Юрий Припачкин помогает понять сложное на простых примерах.

Например, вы часто летаете, копите мили и затем ими расплачиваетесь. А в некоторых случаях даже можете потратить свои мили на билет другой авиакомпании. Получается, мили – это новая валюта. Здесь рушится привычная экономическая модель, ведь банки не могут регулировать такую валюту как мили. Но за эти мили вы можете снять отель, арендовать машину и купить новые билеты. Вы давно переводите деньги ребёнку и родителям через банковское приложение.Это были деньги? Или цифровая условность? А если банк решит, что это больше не рубли и выпустит собственную валюту? Доллары и рубли уже не поддерживают все товарные процессы нового мира. Аналоговая система начинает отставать от цифровой.
В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" бизнесмен и доктор технических наук Юрий Припачкин откровенно и простым языком рассказывает о том, как монетизировать социальную активность, как доверие подкрепляет валюту, почему банки боятся цифровой экономики и что такое цифровое рабство. А еще объясняет, что стабильнее – криптовалюта или рубль, а также рассказывает о том, сколько человек в России занимается проблемами блокчейна и кто среди нас уже - криптовалютовые миллионеры.
Спрашиваем Юрия Припачкина "Как вы это делаете?!"

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Тема:
Подкасты РИА (75)



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