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Страх показаться глупым
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Страх неодобрения

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Тема:
Подкасты РИА (75)
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С детства мы измеряем правильность своих действий оценками других людей. Сначала главными авторитетами выступают родители. Но чем старше становимся, тем большему количеству людей хотим понравиться. И тем сильнее в нас укореняется неуверенность в себе и страх, что нас не оценят. Почему же нам так важно одобрение не только близких, но и незнакомцев?

Откуда берется страх неодобрения? Как научиться делать то, что считаешь нужным, и "открыть рот", когда надо. Как разговаривать с родителями и друзьями, которые отказываются принимать ваше мнение? И, наоборот, как правильно общаться с близкими, чтобы они не воспринимали советы и помощь как резкую критику и неодобрение их решений?

"Что обо мне подумают?!" — не всегда полезный тормоз. Почему же нам так важно получить одобрение, причем не только близких, но и незнакомцев?

Вместе с психологом и тренером Александром Шаховым, врачом-психиатром, специалистом в области психиатрии, психотерапии и суицидологии Владимиром Файнзильбергом и актрисой Марией Муравьевой разбираемся, как умение контролировать эмоции и мысли помогает избегать страха неодобрения. В новом эпизоде наши эксперты расскажут, как научиться уважать свои решения и грамотно обосновывать их критикующему визави.

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Тема:
Подкасты РИА (75)



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