Эксперт рассказал, что бы заставило узбекистанцев пересесть на электрокары

"Без поддержки со стороны государства – закупка оборудования, налаживание производства, импорт комплектующих – обойтись практически невозможно. Кроме того, рынок электрокаров – это довольно дорогой сегмент, далеко не всем по карману такое авто. К переходу с традиционных машин на экологические в ряде стран подталкивают жесткие требования к уровню загрязнения. Если в центр Ташкента или Самарканда запретят въезд на транспортных средствах эко-стандарта не ниже Евро-4, например, может, что-то и сдвинется с мертвой точки", — отметил эксперт.
"В Узбекистане как раз проблем с углеводородам нет, да и Казахстан рядом, так что думаю, традиционные бензиновые или газовые авто еще долго будут популярны", — заметил Зюзин.
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