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Эксперт Института транспорта ВШЭ Павел Зюзин
© Foto : Из личного архива Пвла Зюзина

Эксперт рассказал, что бы заставило узбекистанцев пересесть на электрокары

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"Узавтосаноат" признал, что местный автомобильный рынок еще не готов к массовому или хотя бы единичному приходу электрокаров. В свою очередь эксперт Института транспорта ВШЭ Павел Зюзин полагает, что у республики пока нет таких предпосылок – ни внутренних, ни внешних.

Говоря о том, где сегмент электромобилей наиболее развит, он упомянул в первую очередь Китай, а также страны Европы. При этом, уверен Зюзин, в любом случае без поддержки государства, особенно на первом этапе, в этой технически сложной и дорогой сфере не обойтись.

"Без поддержки со стороны государства – закупка оборудования, налаживание производства, импорт комплектующих – обойтись практически невозможно. Кроме того, рынок электрокаров – это довольно дорогой сегмент, далеко не всем по карману такое авто. К переходу с традиционных машин на экологические в ряде стран подталкивают жесткие требования к уровню загрязнения. Если в центр Ташкента или Самарканда запретят въезд на транспортных средствах эко-стандарта не ниже Евро-4, например, может, что-то и сдвинется с мертвой точки", — отметил эксперт.

Зарядка аккумуляторов электромобиля.
© Sputnik / Евгений Биятов
"Узавтосаноат": узбекский рынок не готов к электромобилям
Еще один фактор, который пока сдерживает развитие электротранспорта в ЦА и в Узбекистане в частности – достаточное количество традиционного топлива.

"В Узбекистане как раз проблем с углеводородам нет, да и Казахстан рядом, так что думаю, традиционные бензиновые или газовые авто еще долго будут популярны", — заметил Зюзин.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.




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