США и Польша подписали декларацию об оборонном сотрудничестве. В частности, согласно документу. американцы смогут разместить на польской территории эскадрильи разведывательных беспилотников MQ-9.
"Однако надо понимать, что беспилотники, способные нести на борту довольно внушительный боезапас, - это как раз не оборонительное, а наступательное вооружение. Польша, поддавшись на уговоры США, встает на тропу войны. Вашингтон же видит в этой стране плацдарм для своих действий в Европе в противовес таким крупным политическим игрокам как Германия", — подчеркнул Судаков.
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