Судаков: разместив у себя беспилотники США, Польша встает на тропу войны

Военный политолог Сергей Судаков видит в соглашении между Вашингтоном и Варшавой прямую угрозу России. По его словам, США хотят сделать из Польши плацдарм в противовес Германии.

США и Польша подписали декларацию об оборонном сотрудничестве. В частности, согласно документу. американцы смогут разместить на польской территории эскадрильи разведывательных беспилотников MQ-9.

По мнению российского эксперта, подобные действия укладываются в стратегию Вашингтона по наращиванию военного присутствия у границ России. При этом страны так называемой малой Европы охотно поддаются на условия США, видя в этом залог своей безопасности и повышения обороноспособности.

"Однако надо понимать, что беспилотники, способные нести на борту довольно внушительный боезапас, - это как раз не оборонительное, а наступательное вооружение. Польша, поддавшись на уговоры США, встает на тропу войны. Вашингтон же видит в этой стране плацдарм для своих действий в Европе в противовес таким крупным политическим игрокам как Германия", — подчеркнул Судаков.

Подробный комментарий эксперта слушайте в подкасте Радио Sputnik.