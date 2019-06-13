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Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов
© Фото с личной страницы Юрия Крупнова на Facebook

Эксперт: пора унифицировать миграционные правила для приезжих из стран ЦА

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Узбекистан просит РФ увеличить период регистрации по месту пребывания для граждан республики с семи до 15 дней. По мнению председателя Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, от этого выиграли бы и мигранты, и в целом российская сторона.

Эксперт уверен, что миграционные правила в РФ давно пора приводить к общему знаменателю.

"От таких изменений в порядок пребывания узбекистанцев в России вреда точно никому не будет, а вот в бытовом смысле мигрантам, конечно, будет проще адаптироваться. Вопрос ведь не столько в визах, патентах и регистрации, а в общей дисциплине и понятности правил. Я думаю, давно пора унифицировать подход к оформлению приезжих из стран Центральной Азии", — заметил Крупнов.

Посетители в многофункциональном миграционном центре Москвы, архивное фото
© Sputnik / Максим Блинов
Узбекистан просит Россию продлить срок регистрации мигрантов
По его словам, развитие отношений в сфере миграции между РФ и Узбекистаном должны двигаться по пути совместных договоренностей, в том числе через организованный набор сотрудников на уровне крупных компаний и корпораций. Это позволило решить сразу ряд проблем – и с легализаций рабочей силы, и с эффективным ее использованием в конкретных отраслях.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

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Теги:
работа, миграция, Россия, Узбекистан



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