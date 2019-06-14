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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите глав государств-членов ШОС в Бишкеке
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев предложил странам ШОС шесть инициатив

Радио
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Тема:
Саммит ШОС в Бишкеке (16)
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В столице Кыргызстана состоялось очередное заседание глав государств-членов ШОС. Выступая перед участниками саммита, президент Узбекистана озвучил ряд предложений, которые, по его мнению, укрепили бы сотрудничество между странами и способствовали бы общему процветанию.

В своей речи узбекский лидер подчеркнул, что в современном мире появилось множество возможностей, в том числе информационных и технологических, но и вместе с тем – немало вызовов и угроз, эффективно противостоять которым возможно лишь общими усилиями.

По словам Мирзиёева, авторитет ШОС и эффективность организации во многом зависит от приверженности стран-участниц и от консолидации усилий в вопросах безопасности, экологии, экономики и культурно-гуманитарной сферы.

"Хотел бы внести несколько предложений для развития отношений в рамках ШОС. В частности, предлагаем разработать ряд документов, направленных на совершенствование экономических и транспортных коридоров на пространстве ШОС. Также стоит уделить внимание передовым технологиям в сельском хозяйстве и агроинновацим. Мы также выступаем за регулярное проведение экономических саммитов стран ШОС, первую такую встречу готовы принять в Самарканде", — отметил узбекский лидер.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
© Sputnik / Валерий Мельников
Мирзиёев предложил провести в Самарканде экономический саммит ШОС
Помимо этого, Узбекистан считает полезным возобновление межпарламентских встреч, а также проведение саммитов руководителей ведомств, отвечающих за инновации и кибербезопасность.

Отдельно глава государства остановился на сфере туризма, призвав государства Шанхайской организации сотрудничества активнее продвигать культурное наследие на просторах ШОС, а также ежегодно выбирать один из городов в качестве культурной и туристической столицы Организации.

Подробнее о предложениях, озвученных Шавкатом Мирзиёевым на саммите в Бишкеке, слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Саммит ШОС в Бишкеке (16)



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