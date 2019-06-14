Шавкат Мирзиёев предложил странам ШОС шесть инициатив

В своей речи узбекский лидер подчеркнул, что в современном мире появилось множество возможностей, в том числе информационных и технологических, но и вместе с тем – немало вызовов и угроз, эффективно противостоять которым возможно лишь общими усилиями.
"Хотел бы внести несколько предложений для развития отношений в рамках ШОС. В частности, предлагаем разработать ряд документов, направленных на совершенствование экономических и транспортных коридоров на пространстве ШОС. Также стоит уделить внимание передовым технологиям в сельском хозяйстве и агроинновацим. Мы также выступаем за регулярное проведение экономических саммитов стран ШОС, первую такую встречу готовы принять в Самарканде", — отметил узбекский лидер.
Отдельно глава государства остановился на сфере туризма, призвав государства Шанхайской организации сотрудничества активнее продвигать культурное наследие на просторах ШОС, а также ежегодно выбирать один из городов в качестве культурной и туристической столицы Организации.
Подробнее о предложениях, озвученных Шавкатом Мирзиёевым на саммите в Бишкеке, слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.