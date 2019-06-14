Травин: отмена доверенности для родственников в Узбекистане – это полумера

"В России сначала добились отмены нотариальной доверенности, чтобы можно ее было написать просто от руки. Но потом и этот документ был упразднен, так как подделать его совсем не сложно, а каких-то гарантий он не дает. Думаю, мера для Узбекистана нужная, но недостаточная. Почему только родственникам не нужна доверенность? А может я роднее, чем родители или братья? А как автоинспекторы будут проверять родство? Чем больше на руках у водителя документов, тем выше риск коррупции", — пояснил Травин.
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