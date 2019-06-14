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Виктор Травин
© Foto : Из личного архива Виктора Травина

Травин: отмена доверенности для родственников в Узбекистане – это полумера

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Президент Коллегии правовой защиты, известный юрист по вопросам дорожного движения Виктор Травин поддерживает инициативу об отмене в Узбекистане доверенности на вождение авто родственниками, но считает, что такой документ должен быть упразднен вообще.

В Узбекистане в скором времени могут разрешить родственникам владельцев автомобилей ездить без доверенности. Российский автоюрист уверен, что Узбекистану пора совсем отказаться от этой схемы.

"В России сначала добились отмены нотариальной доверенности, чтобы можно ее было написать просто от руки. Но потом и этот документ был упразднен, так как подделать его совсем не сложно, а каких-то гарантий он не дает. Думаю, мера для Узбекистана нужная, но недостаточная. Почему только родственникам не нужна доверенность? А может я роднее, чем родители или братья? А как автоинспекторы будут проверять родство? Чем больше на руках у водителя документов, тем выше риск коррупции", — пояснил Травин.

Более подробный комментарий юриста слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
законодательство, автомобили, Узбекистан



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