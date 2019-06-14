Гиёсов рассказал о новых угрозах для стран ШОС и о мерах по борьбе с ними

Директор исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Джумахон Гиёсов выступил с докладом на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, где рассказал об итогах деятельности и поделился предстоящими планами.

Подводя итоги работы РАТС ШОС, Гиёсов заметил, что обстановка у границ стран Организации обострилась из-за активизации боевиков ИГ и других запрещенных международных террористических и экстремистских организаций на территории Афганистана. По его словам, сохраняется риск организации террористических актов силами завербованных в странах ШОС членов ИГ.

"В 2018 году мы предотвратили свыше 360 террористических и религиозно-экстремистских акции, задержаны более 600 активных членов террористических и экстремистских группировок, изъято около 170 самодельных взрывных устройств, заблокирован доступ к более чем 165 тысячам опасных интернет-ресурсов", — отметил глава исполкома РАТС ШОС.

Гиёсов ташке отметил, что в текущем году произошли два знаковых для организации события: так, в марте открылся новый корпус РАТС ШОС в Ташкенте, который возводился по личному поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Кроме того, запущена защищенная телекоммуникационная сеть для компетентных органов стран-членов ШОС, благодаря которой можно оперативно и безопасно обмениваться актуальной информацией при проведении спецопераций и розыскных мероприятий.

В ближайшие три года РАТС ШОС намерена активизировать сотрудничество с другими международными антитеррористическими организациями, а также возобновить практику проведения совместных учений. В 2019 году такие маневры пройдут в Казахстане.

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