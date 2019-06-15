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Страх показаться глупым
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Страх заболеть раком

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Тема:
Подкасты РИА (79)
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Канцерофобия стоит на первом месте среди всех фобий, связанных с болезнями. Мы боимся узнать, что больны раком, когда будет уже слишком поздно. Боимся, что у близких обнаружат злокачественную опухоль, и мы ничем не сможем помочь. Боимся быстро "сгореть" в мучительной боли. Давайте поговорим об этом.

В мире растет заболеваемость раком. Врачи успокаивают: никакой эпидемии нет. Просто появились новые методы диагностики, а люди, в целом, стали жить дольше. Несмотря на развитие медицины, мы продолжаем верить в мифы о раке. Иррациональность страха обрела такой размах, что некоторые уверены, что это заразно.

Какие мифы об онкологии – ложь? Как побороть канцерофобию? Как современная медицина помогает онкобольным?

Вместе с Алисой Волковой, руководителем службы психологической поддержки НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Горбачевой, Юрием Заляловым, руководителем отделения онкологии №2 ПСПбМУ им. Павлова и носителем страха – топ-менеджером в IT и колумнистом – Кети Сапович, разбираемся, что провоцирует рак, передается ли онкология по наследству и что делать, если канцерофобия не дает жить спокойно?

 

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Тема:
Подкасты РИА (79)



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