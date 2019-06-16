Мы все умрем. Мир после людей

Хрупкая штука — человечество. Войны, эпидемии, изменения климата, сбои техники, угрозы из космоса — только в рамках этого подкаста мы разобрали уже почти двадцать сценариев, после которых люди могут исчезнуть с лица Земли. А вот что будет после? Мы редко задумываемся, что будет после нас. Но какой станет Земля, если человечество вдруг исчезнет?

В мире достаточно примеров, которые позволяют предположить, что произойдет с планетой, если людей не станет. Такие города, как Припять и Хасима, позволяют заглянуть на несколько десятилетий в будущее. А Помпеи и Мемфис, например, рассказывают, как будут выглядеть безлюдные земли через несколько миллениумов.

Что станет с домашними животными, которые не привыкли жить без людей? Как скоро разрушатся даже самые крепкие здания? А что останется и будет напоминать о человечестве даже много тысяч лет спустя?

В новом формате подкаст "Мы все умрем. Но это не точно" разбирается, как изменится мир, из которого исчезнут люди. Экспертом и гостем эпизода выступил Илья Кабанов — популяризатор науки, блогер, писатель и научный обозреватель сайта Тайга.инфо.

Слушайте подкасты РИА Новости.