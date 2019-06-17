Эксперт о том, повлияют ли санкции на строительство "Северного потока-2"

По его словам, эти меры помогут членам НАТО "избежать политического давления и манипулирования" со стороны РФ. Также в документе предлагается внедрить ограничения против других российских газопроводов и ускорить поставки американского СПГ союзникам Вашингтона по НАТО.

Российский эксперт Павел Фельдман утверждает, что на проект это никак не повлияет, потому что им занимаются не столько частные компании, сколько российско-европейский консорциум, в котором значительная доля принадлежит "Газпрому".

"Запугать, надавить на такие крупные, самостоятельные, заинтересованные в проекте структуры не удастся. Прежде всего, удар придется на европейский бизнес, который косвенно касается работы этого проекта — маленькие инфраструктурные фирмы, транспортные компании, обслуживающие предприятия", — сказал он в интервью радио Sputnik.

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