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Политолог Павел Фельдман
© ИСИП РУДН

Эксперт о том, повлияют ли санкции на строительство "Северного потока-2"

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Законопроект о новых санкциях против "Северного потока-2" презентовал конгрессу США сенатор от Республиканской партии Джон Баррассо.

По его словам, эти меры помогут членам НАТО "избежать политического давления и манипулирования" со стороны РФ. Также в документе предлагается внедрить ограничения против других российских газопроводов и ускорить поставки американского СПГ союзникам Вашингтона по НАТО.

Дело в трубе
Sputnik/RUPTLY
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Российский эксперт Павел Фельдман утверждает, что на проект это никак не повлияет, потому что им занимаются не столько частные компании, сколько российско-европейский консорциум, в котором значительная доля принадлежит "Газпрому".

"Запугать, надавить на такие крупные, самостоятельные, заинтересованные в проекте структуры не удастся. Прежде всего, удар придется на европейский бизнес, который косвенно касается работы этого проекта — маленькие инфраструктурные фирмы, транспортные компании, обслуживающие предприятия", — сказал он в интервью радио Sputnik.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

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Теги:
Газпром, Вашингтон, Северный поток - 2, США, Россия, НАТО



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