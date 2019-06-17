Эксперт о том, какие мигранты достойны амнистии

Юрист, правозащитник, заместитель председателя Совета по правам человека Евгений Бобров рассказал, каких мигрантов из Таджикистана могут амнистировать в России.

По мнению Евгения Боброва, амнистировать и освободить от ответственности следует мигрантов, совершивших в России незначительные правонарушения.

"Нам ведь нужны рабочие руки и квалифицированные, и средние, низкоквалифицированные тоже подойдут. Если они незначительные правонарушения совершили, то им можно это простить один раз. <...> Разово провести меру в виде разрешения на въезд тем, кто незначительные правонарушения совершил", — сказал Евгений Бобров Sputnik Таджикистан.

Он считает, что такую амнистию следует провести России для всех стран СНГ.

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