Эксперт о том, какие мигранты достойны амнистии

По мнению Евгения Боброва, амнистировать и освободить от ответственности следует мигрантов, совершивших в России незначительные правонарушения.
"Нам ведь нужны рабочие руки и квалифицированные, и средние, низкоквалифицированные тоже подойдут. Если они незначительные правонарушения совершили, то им можно это простить один раз. <...> Разово провести меру в виде разрешения на въезд тем, кто незначительные правонарушения совершил", — сказал Евгений Бобров Sputnik Таджикистан.
Он считает, что такую амнистию следует провести России для всех стран СНГ.
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