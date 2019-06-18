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Директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский
© Sputnik / Александр Натрускин

Эксперт рассказал, к чему приведет рост населения в Центральной Азии

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Директор Института демографии ВШЭ, доктор экономических наук Анатолий Вишневский предположил, как рост населения ЦА будет сказываться на миграционное давление.

По словам эксперта рост населения неизбежно приводит к нарастанию миграционного давления на развитые страны. В первую очередь под таким давлением оказываются европейские страны и США.

С другой стороны - мигранты для России являются в первую очередь ценным ресурсом. Вишневский считает, что этот ресурс просто необходимо грамотно использовать. В этом поможет четко выстроенная миграционная политика, которая поможет приезжим комфортно адаптироваться.

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В Центральной Азии наметились две противоположные тенденции: относительно стабильные при любых раскладах Кыргызстан, Казахстан и Туркменистан, и более динамично растущие Узбекистан и Таджикистан.

Согласно оптимистичному прогнозу, на рубеже 2057-2058 годов в Узбекистане будет проживать около 50 миллионов человек, а к 2100 году численность населения может достигнуть 65 миллионов.

Теги:
Центральная Азия, Центральная Азия, ЦА, население



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