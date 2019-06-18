Бизнесмен: налоговая реформа в Узбекистане должна учесть возможные перекосы

В Узбекистане разрабатывается новый налоговый кодекс. Среди главных изменений внедрение новых ставок для ИП, налог для блогеров и возможный учет НДС на сельхозпродукцию. По мнению эксперта по государственно-муниципальному управлению РАНХиГС, гендиректора ГК "Салюс" Егора Иванкова, изменения в этой сфере необходимы, но государство должно быть готово к оперативным мерам в случае перекосов и негативных последствий при реализации реформ.

Среди готовящихся изменений наиболее значительное и болезненное связано с введением НДС для индивидуальных предпринимателей. Ставка в 4% от общего оборота при доходах свыше 100 миллионов сумов заставляет граждан дробить свой бизнес, чтобы платить более выгодную фиксированную плату, которая действует при оборота до 100 миллионов сумов.

По мнению Иванкова, с экономической точки зрения консолидация финансовых потоков намного выгоднее и для государства, и для бизнеса, но необходимо разъяснить все выгоды от такого подхода.

"Я сам работаю как раз на консолидацию финансовых потоков, а не на дробление бизнеса. От такого подхода гораздо больше пользы, это дает больше возможностей. Но государству надо объяснять людям, в чем выгода, и ни в коем случае не давить на бизнес. Президент Узбекистана очень четко и точно сформулировал концепцию взаимодействия с предпринимателями: вы можете работать, можете ошибаться, но главное – не воруйте", — отметил Иванков.

Говоря о реформах налоговой системы в целом, в том числе о внедрении НДС для ИП, эксперт заметил, что для экономики республики, в которой доля взаиморасчетов в наличной форме достаточно велика, такие меры будут стимулировать здоровую конкуренцию и вывод всех активов из теневого сектора. Также Иванков назвал полезным введение НДС для сельхозпродукции. Однако с этим пунктом у местных властей пока нет ясности: вводить ли такой налог для фермеров или внедрить механизм зачета НДС на этот вид товара для розничных сетей и ресторанов.

В заключение Егор Иванков заметил, что несмотря на сложный переходный период, связанный с модернизацией налоговой системы, можно говорить о политике открытости Узбекистана.

"Страна постепенно открывается миру, в том числе и российскому бизнесу, а государство в своей политике пытается учесть интересы предпринимателей", — добавил эксперт.

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