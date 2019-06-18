Кудбиев: мы готовы повышать квалификацию узбекистанцев для их работы в РФ

Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев объяснил, почему по организованному набору для работы в России пока выехали лишь 500 человек и как развивается сотрудничество с РФ в этом направлении.

Министр подчеркнул, что фигурирующая в отчетах цифра – это лишь те лица, которые нашли работу в РФ через частные рекрутинговые агентства. Ранее этот сектор по сути находился на нелегальном положении, но теперь процесс оргнабора запущен официально.

"Россия для нас всегда была приоритетным направлением – из 2,5 миллионов узбекистанцев, находящихся за рубежом на заработках, около 2 миллионов трудятся в России. Пока цифры по оргнабору скромные, но мы уверены, что показатели будут расти. Наша цель добиться того, чтобы все те два миллиона выезжали бы по организационному набору. У нас даже есть проект, в рамках которого мы готовы для российских работодателей за свой счет оплачивать повышение квалификации наших граждан, чтобы они в РФ смогли устроиться на более квалифицированную работу", — заметил Кудбиев.

Говоря о самой подготовке мигрантов к выезду за рубеж, он добавил, что к этому республика старается подходить ответственно.

"На получение патента уходит довольно много времени, порой люди невольно нарушают закон. Мы в своей работе постоянно проводим тренинги, разъясняем им их права и обязанности, чтобы они соблюдали законы принимающей стороны, по возможности хорошо знали русский язык и местную культуру. Хочу поблагодарить Минтруда России за их поддержку и работу по защите интересов и прав иностранных работников", — добавил министр.

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