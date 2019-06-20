Гурфинкель объяснил, почему Узбекистан не нанимает пилотов-иностранцев

"Отбор проходил впервые, только пять человек мы набрали. Тут не только в знаниях дело, есть и медицинские показатели, и психологические. Но наша позиция такова, что в этой сфере мы никому скидок давать не будем. Для нас принципиально искать людей из числа граждан Узбекистана. Уверен, с таким потенциалом нашего народа у нас найдется достаточно профессиональных кадров, способных работать в авиации", — подчеркнул Гурфинкель.
При этом он уточнил, что контролем и оценкой уровнем подготовки летного состава занимается один опытный иностранный пилот, выступающий в качестве независимого консультанта.
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По словам Гурфинкеля, узбекистанцы сегодня востребованы на мировом уровне, в особенности в российской авиации, а один из сотрудников устроился в арабскую авиакомпанию.
"Мы не гордимся этим, ведь плохо, когда люди от нас уходят. Но это показатель того, что мы готовим действительно востребованные и профессиональные кадры", — заключил он.
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