Гурфинкель объяснил, почему Узбекистан не нанимает пилотов-иностранцев

Директор учебно-тренировочного центра "Узбекистон хаво йуллари" Станислав Гурфинкель рассказал о кадровой политике в национальной авиакомпании и объяснил, почему республика не рассматривает иностранных авиаторов.

По словам главы учебного центра, первый отбор на курсы пилотов прошли только пять человек из двухсот, но требований снижать не будут.

"Отбор проходил впервые, только пять человек мы набрали. Тут не только в знаниях дело, есть и медицинские показатели, и психологические. Но наша позиция такова, что в этой сфере мы никому скидок давать не будем. Для нас принципиально искать людей из числа граждан Узбекистана. Уверен, с таким потенциалом нашего народа у нас найдется достаточно профессиональных кадров, способных работать в авиации", — подчеркнул Гурфинкель.

При этом он уточнил, что контролем и оценкой уровнем подготовки летного состава занимается один опытный иностранный пилот, выступающий в качестве независимого консультанта.

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"Через него проходит до 50-60% всех проверок на тренажерах. Если он считает кого-то неготовым из-за определенных проблем, мы не допускаем к полетам этого летчика до устранения обозначенных недочетов. Перспективных сотрудников мы напротив стараемся продвигать и готовить на позицию инструкторов", — пояснил руководитель учебного-тренировочного центра.

По словам Гурфинкеля, узбекистанцы сегодня востребованы на мировом уровне, в особенности в российской авиации, а один из сотрудников устроился в арабскую авиакомпанию.

"Мы не гордимся этим, ведь плохо, когда люди от нас уходят. Но это показатель того, что мы готовим действительно востребованные и профессиональные кадры", — заключил он.

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