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Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов
Vladimir Dolgov/Общероссийское объединение пассажиров

Зотов: легальные автобусные рейсы из Узбекистана в РФ — залог безопасности

Радио
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Узбекистан расширяет географию автобусных маршрутов с Россией. В этом году регулярные рейсы планируется осуществлять из Ташкента в Москву, Новосибирск, Уфу, Самару и Омск. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов уверен, что легализация этого сектора пассажирских перевозок повысит безопасность и удобство, чего не дают нелегальные компании.

Эксперт подчеркнул, что проблема частых ДТП и других непредвиденных ситуаций на трассах России и Казахстана, по которым узбекские мигранты едут на работу в РФ, в нарушении всевозможных требований.

Узбекистан и Россию свяжут пять новых автобусных маршрутов =>>

"Не секрет, что на рынке автобусных перевозок работает очень много нелегальных компаний, которые покупают или арендуют транспортное средство, ставят табличку или пользуются интернет-сайтами для объявлений и едут в рейс. При этом ни надлежащего техосмотра, ни медосмотра водителей зачастую не проводится, да и сами автобусы не всегда приспособлены к таким дальним поездкам. Легальные перевозчики в этом смысле существенно повысят безопасность и комфорт поездки за сравнимую с нелегалами стоимость. Это позволит существенно снизить риски ЧП, а страхование пассажиров покроет возможные убытки, если все-таки что-то случится в дороге", — пояснил Зотов Sputnik Узбекистан.

Сергей Храпач
© Instagram / Сергей Храпач
Эксперт: поездкой в РФ автобусом узбекистанцы экономят, жертвуя комфортом
Налаживание регулярного и официального автобусного сообщения между регионами Узбекистана и России началось с осени прошлого года после серии серьезных ДТП с автобусами, в которых погибли несколько десятков граждан Узбекистана. Самая страшная трагедия случилась в январе 2018 года, когда на трассе в Казахстане сгорел пассажирских автобус. Погибли 52  узбекистанца, спастись удалось лишь пятерым, в том числе водителям.

Теги:
транспорт, автобусы, Россия, Узбекистан



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