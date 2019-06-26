Крохмаль: публикация в Сети видео с инспекторами ДПС породит тролинг хамов

МВД Узбекистана предложило отложить внедрение бодикамер для своих сотрудников, а также предлагает запретить водителям без разрешения испекторов ДПС публиковать видео с их участием. Руководитель общественной организации "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль объяснил, к чему может привести излишняя свобода действий участников дорожного движения.

По словам эксперта, права всех граждан должны быть защищены в равной степени, то есть и водитель должен иметь возможность доказать свою невиновность или произвол инспектора, но и представитель органов власти вправе защищать свою позицию и честное имя.

"В этом смысле узбекские коллеги пошли по верному пути, запретив выкладывать запись разговора или действий сотрудников правоохранительных органов в сеть. Видеофиксация может быть использована только в суде для установления отягчающих или смягчающих обстоятельств. Если гражданам дать право все публиковать в сеть, то есть риск столкнуться с проблемой, которая была в России. Тогда находились хамы и мажоры, которые просто троллили сотрудников ДПС, особенно неопытных, боявшихся, что называется, перегнуть палку, С такими явлениями необходимо бороться, но, к сожалению, на постсоветском пространстве они набирают популярность", — заметил Крохмаль.

Он добавил, что в ряде зарубежных стран действует как раз демократичный подход, где в суде можно оперировать видеороликами с места конфликта. Но, к примеру, в США при попытке записать на телефон действия полицейского ответ может оказаться жестким, хоть и правоменым.

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