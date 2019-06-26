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Батыр Гельдыев, региональный программный координатор Управление ООН по наркотикам и преступности
Sputnik / Дильшода Рахматова

Гельдыев рассказал о работе ООН с Узбекистаном по борьбе с наркотиками

Радио
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Региональный программный координатор Управления ООН по наркотикам и преступности Батыр Гельдыев рассказал корреспонденту Sputnik о предпринимаемых мерах по борьбе с наркотиками в Центральной Азии.

В частности, отметил представитель ООН, ведется активная работа как на границах стран региона, так и непосредственно в Узбекистане.

"Мы принимаем меры по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, не только силами пограничных и таможенных органов, но и работая с населением страны. В частности, ведем профилактические беседы в школах, а также с родителями. Отдельного внимания заслуживают прошедшие в Ташкенте международные конференции, посвященные борьбе с наркоугрозой. Кроме того, главы таможенных ведомств государств СНГ, а также Грузии и Украины, на очередной встрече в столице Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании и о создании межрегиональной сети таможенных служб", — отметил координатор УПНП ООН в интервью Sputnik Узбекистан.

Во всем мире 26 июня отмечается день борьбы с употреблением и распространением наркотиков. В Ташкенте представителями специальных служб было уничтожено более одной тонны изъятых наркотических средств.

Теги:
Центральная Азия, ООН, борьба с незаконным оборотом наркотиков, борьба с наркоманией, Узбекистан



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