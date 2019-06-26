Гельдыев рассказал о работе ООН с Узбекистаном по борьбе с наркотиками

"Мы принимаем меры по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, не только силами пограничных и таможенных органов, но и работая с населением страны. В частности, ведем профилактические беседы в школах, а также с родителями. Отдельного внимания заслуживают прошедшие в Ташкенте международные конференции, посвященные борьбе с наркоугрозой. Кроме того, главы таможенных ведомств государств СНГ, а также Грузии и Украины, на очередной встрече в столице Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании и о создании межрегиональной сети таможенных служб", — отметил координатор УПНП ООН в интервью Sputnik Узбекистан.
Во всем мире 26 июня отмечается день борьбы с употреблением и распространением наркотиков. В Ташкенте представителями специальных служб было уничтожено более одной тонны изъятых наркотических средств.