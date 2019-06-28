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Фото из личного архива

Казгидромет: проведена проверка воздуха и радиационного фона в Арыси

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Заместитель генерального директора "Казгидромета" Данара Алимбаева рассказала, пострадала ли экология города Арысь после прогремевших недавно взрывов.

В городе Арысь в оперативном порядке был организован внеплановый отбор проб по атмосферному воздуху, почвы, радиационного фона и поверхностных вод, рассказала Данара Алимбаева для Sputnik Казахстан.

Железнодорожные пути сортировочной станции
© Sputnik / Игорь Онучин
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Отбор проб атмосферного воздуха проводился филиалом РГП "Казгидромет" по Туркестанской области на четырех точках по пяти загрязняющим веществам. Как заявил специалист, все показатели находились в норме.

Ранее в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов заявили, что ведомство гарантирует экологическую безопасность в Арыси. В городе, где проживают порядка 45 тысяч человек, 24 июня прогремели взрывы на складах боеприпасов. Напомним, что Арысь находится 85 километрах от Шымкента и 168 километрах от Туркестана.

Теги:
радиация, экология, взрыв боеприпасов, взрыв



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