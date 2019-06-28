Казгидромет: проведена проверка воздуха и радиационного фона в Арыси

Заместитель генерального директора "Казгидромета" Данара Алимбаева рассказала, пострадала ли экология города Арысь после прогремевших недавно взрывов.

В городе Арысь в оперативном порядке был организован внеплановый отбор проб по атмосферному воздуху, почвы, радиационного фона и поверхностных вод, рассказала Данара Алимбаева для Sputnik Казахстан.

Отбор проб атмосферного воздуха проводился филиалом РГП "Казгидромет" по Туркестанской области на четырех точках по пяти загрязняющим веществам. Как заявил специалист, все показатели находились в норме.

Ранее в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов заявили, что ведомство гарантирует экологическую безопасность в Арыси. В городе, где проживают порядка 45 тысяч человек, 24 июня прогремели взрывы на складах боеприпасов. Напомним, что Арысь находится 85 километрах от Шымкента и 168 километрах от Туркестана.