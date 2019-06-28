Сидиков: до конца года мы предложим "Газпрому" проекты для инвестирования

"У нас с российской нефтегазовой компанией создано семь рабочих групп, которые занимаются вопросами газотранспортной сети, геологоразведкой, эксплуатации подземных газохранилищ, внедрения газомоторного топлива, а также кадровой политикой и повышением квалификации сотрудничества. На последней встречи мы очень подробно остановились на всех этих направлениях взаимодействия. Что касается геологоразведки, то в проработке у нас четыре блока и один участок. До конца года по всем инвестблокам мы подготовим для наших партнеров конкретные предложения", — подчеркнул Сидиков.
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