Ходжаев: Узбекистан будет строить новые ЛЭП для развития энергокольца ЦА

Заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев рассказал о взаимодействии стран региона в сфере энергетики. По его словам, система перераспределения энергоресурсов позволит обезопасить ЦА от возможных сбоев и сезонных рисков.

Ходжаев напомнил, что еще со времен СССР в Центральной Азии возведена и продолжает функционировать единая энергетическая система, состоящая из магистральных ЛЭП. В настоящее время ведутся переговоры по наращиванию мощностей, а также по регулированию потоков в зависимости от ситуации и внешних условий.

"Сейчас в рамках энергокольца Узбекистан активно работает с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Периодически присоединяется Туркменистан. Наша главная задача – полноценно интегрировать пятую республику в эту сеть. Сейчас Ашхабад прорабатывая для себя уровень и объемы взаимодействия. Кроме того, мы намерены активизировать работу и с нашими таджикистанскими партнерами", — заметил Ходжаев.

По словам представителя Минэнерго, все страны региона заинтересованы в наращивании мощностей и инфраструктуры, а также в повышении эффективности ее использования. К примеру, во всех республиках нужны достаточные генерирующие мощности и возможность перераспределения энергопотоков в зависимости от потребностей той или иной страны или в связи с возможными проблемами при выработке электроэнергии.

"Что касается Таджикистана, то у нас сейчас с этой республикой достаточно хорошая связь, есть линии мощностью 220 и 500 киловольт. Но мы намерены построить еще несколько ЛЭП для увеличения мощностей. По Афганистану мы также существенно продвинулись. Азиатский банк развития предоставил афганской стороне кредит на строительство линии в 500 киловольт из Сурхандарьинской области Узбекистана. При этом договор на покупку аренды заключается на 10 лет по принципу "бери или плати". Это позволяет минимизировать риски при неполной эксплуатации построенной линии", — пояснил заместитель министра.

При этом он уточнил, что в случае недостатка собственной электроэнергии для Афганистана Узбекистан сможет экспортировать электричество, закупая ресурсы у третьих стран. С этой же целью планируется создать на территории Узбекистана подобие энергобиржи — оптового рынка электроэнергии, где сторонние производители смогут продавать свои излишки, а республика экспортировать их за рубеж, к примеру, в Афганистан.

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