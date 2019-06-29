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Чипизация, киборгизация и нейроимпланты. Эпизод второй

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Тема:
Подкасты РИА (95)
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Технологии, меняющие тело человека, становятся стратегическим направлением сразу для многих отраслей. Намерения благие, и выгоды очевидны.

Киборгизация, нейроимпланты, чипизация радикально улучшат качество хрупкого человеческого организма. Но мы можем не заметить, как превратимся в объекты манипуляций. И часа, когда станем условно подконтрольны.
Телепатия стала реальностью, и в этом нет никакой мистики. Нейроинтерфейсы – наголовные системы электродов и датчиков – научились считывать сигналы коры головного мозга и передавать их разным устройствам. В том числе – другим нейроинтерфейсам, которые могут расшифровать полученный сигнал и с помощью магнитных и электрических воздействий передать его прямо "в голову" своему носителю.

Истории-doc-2
Sputnik
Чипизация, киборгизация и нейроимпланты. Эпизод первый

Ещё несколько лет назад для правильной работы нейроинтерфейсы необходимо было имплантировать, проводить операцию на открытом мозге. Сегодня появляются носимые нейрогарнитуры, которые по качеству и многообразию работы почти не уступают имплантированным.

С помощью нейроинтерфейса можно заставить человека испытать базовую эмоцию или простое физическое ощущение. Именно "заставить" - отклонить этот процесс или воспротивиться ему невозможно. И вы узнаете, кто контролировал ваши чувства и мысли.

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Тема:
Подкасты РИА (95)



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