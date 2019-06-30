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Мы все умрем. Но это не точно
Sputnik

Мы все умрём. Стремление к бессмертию. Часть I

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Тема:
Подкасты РИА (98)
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Мы начинаем стареть с самого зачатия. В процессе жизнедеятельности в организме накапливаются мутации, травмы и токсины.

А мы ещё и ускоряем этот процесс своим образом жизни. Много лет тело справляется с устранением повреждений, которые копятся изо дня в день, но в какой-то момент сдаёт позиции. Можно ли как-то замедлить или отменить этот процесс?

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У экспертов нет единого мнения, можно ли считать старение болезнью. Но то, что с возрастом организм всё больше изнашивается и растёт число заболеваний, - неоспоримый факт. Каждые восемь лет вероятность умереть от естественных причин удваивается. Средняя продолжительность жизни на планете не доходит и до 75 лет, а сообщений о людях, которые прожили 100 и больше, крайне мало. Да и те иногда вызывают у исследователей вопросы и подозрения в подтасовке.

Почему мы стареем и умираем? Какими методами наука пытается продлить молодость и жизнь человека? От чего каждый день умирает столько же людей, как от четырёх Чернобылей?

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (98)



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