Эксперт рассказал, как изменятся цены на рейсы "Аэрофлота" в Узбекистан

Как сообщалось ранее, топливный сбор для летящих в страны пассажиров повысятся на 5 евро (360 рублей). Эксперт объяснил повышение цен повышением потребительского спроса на перелеты по данным направлениям. Данное положение дел, по мнению Пантелеева носит исключительно сезонный характер.

"Авиакомпании пользуются ситуацией и свои затраты на подорожавшее авиационное топливо начинают перекладывать на пассажиров. Если бы они решили повысить стоимость топливного сбора весной, то это намного сильнее сказалось бы на загрузке рейсов. В любом случае больших изменений на рейсах в страны СНГ в связи с повышением не предвидится", - рассказал эксперт в эфире Sputnik Таджикистан.

Как рассказал Пантелеев данная тенденция прослеживается практически у всех российских авиакомпаний. Благодаря таким сезонным колебаниям, цены на билеты достигают максимальных отметок примерно к июлю-августу.