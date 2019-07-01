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Исполнительный директор агентства Авиапорт Олег Пантелеев
© Sputnik / Vladimir Trefilov

Эксперт рассказал, как изменятся цены на рейсы "Аэрофлота" в Узбекистан

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Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев объяснил повышение цен на рейсы компании "Аэрофлот" в страны СНГ.

Как сообщалось ранее, топливный сбор для летящих в страны пассажиров повысятся на 5 евро (360 рублей). Эксперт объяснил повышение цен повышением потребительского спроса на перелеты по данным направлениям. Данное положение дел, по мнению  Пантелеева носит исключительно сезонный характер.

"Авиакомпании пользуются ситуацией и свои затраты на подорожавшее авиационное топливо начинают перекладывать на пассажиров. Если бы они решили повысить стоимость топливного сбора весной, то это намного сильнее сказалось бы на загрузке рейсов. В любом случае больших изменений на рейсах в страны СНГ в связи с повышением не предвидится", - рассказал эксперт в эфире Sputnik Таджикистан.

Как рассказал Пантелеев данная тенденция прослеживается практически у всех российских авиакомпаний. Благодаря таким сезонным колебаниям, цены на билеты достигают максимальных отметок примерно к июлю-августу.




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