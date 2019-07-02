Эксперт о том, почему Самарканд может попасть в черный список ЮНЕСКО

Такое заявление было опубликовано на сайте организации в преддверии 43-й сессии Комитета Всемирного наследия, которая пройдет с 30 июня по 10 июля 2019 года в Баку.

"Претензии со стороны ЮНЕСКО связаны не с тем, что город развивается, а с тем, каким образом там содержатся, ремонтируются и реконструируются памятники истории", - подчеркивает Генцлер.

Она обращает внимание на то, что в Самарканде объекты исторического наследия расположены далеко друг от друга, и территории между памятниками, естественно, подвергается изменениям.

"Были разговоры о том, что какие-то объекты, прилегающие к Регистану, были снесены. На самом деле, этот вопрос достаточно серьезный, потому что нужно понять, что можно изменить для того, чтобы не нанести ущерба самому историческому памятнику", - говорит эксперт.

Генцлер отмечает, что в Самарканде, напротив, многое делается для того, чтобы облегчить туристам перемещение между достопримечательностями. По ее словам, власти города уделяют особое внимание более комфортному и мобильному передвижению путешественникам в самый пик туристического сезона, когда на улице очень жарко.

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