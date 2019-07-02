Михеев: заявления США о выводе войск из Афганистана — жонглирование словами

Дональд Трамп заявил, что США будут снижать численность своих войск в Афганистане, но оставят там разведывательные подразделения.

Политолог-американист Дмитрий Михеев отмечает, что когда 4-5 лет назад американцы обещали сократить военный контингент до восьми тысяч, они нарушили этот договор и даже повысили численность до 14 тысяч.

"США намерены навсегда закрепится в Афганистане. Как назовут контингент, разведывательным или вспомогательным – это вопрос политического жонглирования", - говорит эксперт.

Михеев обращает внимание на то, что Трамп, который говорил о намерении уйти из Афганистана, на самом деле, остается и оставляет достаточный контингент, чтобы функционировали три основные базы.

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"Получается, Трамп при всех своих заявлениях все равно продолжает политику, начатую задолго до него. Это всё прикрытие намерений США оставаться и поддерживать эти базы", - утверждает политолог.

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