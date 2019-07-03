Аршинов: протекционизм Узбекистана ляжет бременем на простых потребителей

"Повышая ввозные пошлины на те же автомобили, Узбекистан, возможно, обеспечит работой несколько тысяч человек на сборочных предприятиях, но в других сферах – торговле, логистики, сфере услуг – может оказаться как раз недобор кадров из-за дороговизны и нерентабельности этих отраслей. А в конечном счете рядовой потребитель почувствует это на себе через повышение стоимости товаров и услуг", — пояснил Аршинов в интервью Sputnik Узбекистан.
Кроме того, российский эксперт заметил, что в случае введения тех или иных ограничений на узбекском рынке аналогичной реакции стоит ждать и от контрагентов, которые вынуждены будут действовать подобным образом чтобы защитить свои экономические интересы.
На какие товары планируется повысить импортные пошлины в Узбекистане =>>
Ранее выступая в Ташкенте на заседании Международного пресс-клуба, председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов заявил, что правительство прорабатывает сейчас оптимальную таможенную политику, чтобы с одной стороны защитить отечественного производителя и дать ему возможность развиваться, а с другой – предоставить потребителю необходимые и востребованные товары по приемлемой цене.