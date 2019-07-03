Аршинов: протекционизм Узбекистана ляжет бременем на простых потребителей

Узбекистан вводит новые правила для предпринимателей, а также увеличивает импортные пошлины на некоторые товары. Советник министра экономического развития Саратовской области по экспорту и инвестициям Аршинов Юрий полагает, что республике стоит идти по пути открытой экономики, иначе протекционистская политика не даст желаемого результата.

По словам советника, построение экспортоориентированной экономики и создание новых рабочих мест предлагаемыми налоговыми и тарифными механизмами решается лишь отчасти.

"Повышая ввозные пошлины на те же автомобили, Узбекистан, возможно, обеспечит работой несколько тысяч человек на сборочных предприятиях, но в других сферах – торговле, логистики, сфере услуг – может оказаться как раз недобор кадров из-за дороговизны и нерентабельности этих отраслей. А в конечном счете рядовой потребитель почувствует это на себе через повышение стоимости товаров и услуг", — пояснил Аршинов в интервью Sputnik Узбекистан.

Кроме того, российский эксперт заметил, что в случае введения тех или иных ограничений на узбекском рынке аналогичной реакции стоит ждать и от контрагентов, которые вынуждены будут действовать подобным образом чтобы защитить свои экономические интересы.

"Владимир Путин на саммите G20 не случайно коснулся темы закрытости экономики в современном мире. России ближе иной подход, который продвигается в рамках ЕАЭС или на уровне двусторонних договоренностей. Смысл его в том, чтобы торговать исходя из места той или иной страны в системе разделения труда. Главное, чтобы потребители получали качественный товар по наиболее выгодной цене – для этого все преференции и взаимовыгодные льготы", — заключил эксперт.

На какие товары планируется повысить импортные пошлины в Узбекистане =>>

Ранее выступая в Ташкенте на заседании Международного пресс-клуба, председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов заявил, что правительство прорабатывает сейчас оптимальную таможенную политику, чтобы с одной стороны защитить отечественного производителя и дать ему возможность развиваться, а с другой – предоставить потребителю необходимые и востребованные товары по приемлемой цене.