11:50 06 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.83
  • EUR9747.76
  • USD8574.74
Поиск
ЯсноПонятно
Sputnik

"Останусь ещё поработать". Трудоголизм – гонка, которую мы не выбирали

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (101)
13 0 0

Трудоголизм – новая религия. Быть продуктивным, многозадачным и работать, работать, работать. Больше, быстрее. Променять друзей, хобби, здоровье на хороший офис с чаем и печеньками, "интересные задачи" и любимых коллег. Без перерывов и выходных. Разве мы сами выбрали так жить?

Трудоголики всё время на связи. Когда встречаются с друзьями, обсуждают только работу. Живут по расписанию, где нет места для лени. А когда отдыхают, не могут расслабиться из-за мыслей о работе и чувства вины за потраченное без пользы время.
В какой момент мы превратились в трудоголиков? Как культ эффективности сделал из нас невротиков? Почему для многих отдых становится синонимом лени? Как мы разучились отдыхать и почему это плохо?
Обсуждали, спорили и делились мнениями Маша, Ваня и Лина. Эксперт эпизода – коуч трудоголиков Ольга Полищук, рассказала, как избавиться от чувства вины за отдых и лень.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (101)



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Производство автомобилей на заводе Узавтомоторс
UzAuto Motors изнутри: как производят автомобили в Узбекистане – фото
Презентация самого высокого в ЦА небоскреба в МДЦ Tashkent City
Заоблачные перспективы: каким будет самый высокий небоскреб в ЦА — видео
Ирбис или снежный барс: сокровище из Красной книги

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054