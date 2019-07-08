Кто и зачем рубит деревья в Ташкенте и как с этим бороться — Мустафин

Заместитель председателя Ташкентского городского комитета по охране природы Артур Мустафин рассказал о принимаемых столичными властями мерах по недопущению незаконной вырубки зеленых насаждений. При этом он подчеркнул, что некоторые работы по благоустройству просто необходимы.

По словам чиновника, в городе постоянно проводятся работы по приведению в порядок зеленых насаждений, которые могут угрожать и жилым домам и безопасности движения.

"Жители сами часто обращаются с заявками, поднять кроны как можно выше, потому что есть угроза поломки крыши или окон. Также нужна постоянная формовка деревьев вдоль автодорог, чтобы обеспечить видимость трассы, знаков и светофоров. Другое дело, что недобросовестные работники порой спиливают сразу все что можно, чтобы не делать лишнюю работу и не приезжать на это место несколько раз. Мы с этим боремся, наказываем, штрафуем. Но эти действия не от выгоды, а от неграмотности", — подчеркнул представитель хокимията.

Он добавил, что в настоящее время составлено 178 протоколов об административных протоколов о повреждении зеленых насаждений. Сумма штрафов составила порядка 57 миллионов сумов, однако вместе с этим провинившимся предъявлены иски о возмещении ущерба еще на 200 миллионов сумов, что гораздо ощутимее штрафов.

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"Я согласен, что штрафы за незаконную вырубку необходимо увеличивать. Сегодня для физлиц это от одной трети МРЗП, а для юридических лиц — от одной минимальной заработной платы. Но помимо самих штрафов есть еще и компенсация ущерба. У нас на рассмотрении сейчас семь уголовных дел, а иски по понесенному ущербу составляют 1,4 миллиарда сумов", — пояснил Мустафин.

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