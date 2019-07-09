Никулина: в Узбекистане скоро будут толпы туристов из РФ, но нужна помощь

В Самарканде проходит туристическая ярмарка стран-участниц СНГ. Представитель компании "TEZ-тур" Софья Никулина рассказала Sputnik об интересе россиян к Узбекистану и поделилась мнением, за счет чего можно еще нарастить турпоток в республику.

По ее словам, многие российские туроператоры, в том числе и ее компания, сегодня заново открывают для себя Узбекистан как одно из привлекательных и пока недооцененных туристических направлений.

"Российские туристы должны посетить Узбекистан, должны видеть эти замечательные города из списка ЮНЕСКО. Это многотысячная ценность, уникальное культурное богатство. Это не просто отдыхать и валяться на пляже. Я уверена, что очень скоро тут будут толпы российских туристов", — подчеркнула Никулина в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Она добавила, что сотрудничество в туристической сфере должно иметь межгосударственный уровень, а об интересных турах и предложениях необходимо рассказывать в СМИ. Еще одно направление развитие – введение чартерных рейсов, которые существенно увеличат поток гостей.