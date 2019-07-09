15:24 09 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.52
  • EUR9628.35
  • USD8578.36
Поиск
Директор московского офиса продаж компании TEZ-ТУР Софья Никулина
© Sputnik / Дильшода Рахматова.

Никулина: в Узбекистане скоро будут толпы туристов из РФ, но нужна помощь

Радио
Получить короткую ссылку
30 0 0

В Самарканде проходит туристическая ярмарка стран-участниц СНГ. Представитель компании "TEZ-тур" Софья Никулина рассказала Sputnik об интересе россиян к Узбекистану и поделилась мнением, за счет чего можно еще нарастить турпоток в республику.

По ее словам, многие российские туроператоры, в том числе и ее компания, сегодня заново открывают для себя Узбекистан как одно из привлекательных и пока недооцененных туристических направлений.

"Российские туристы должны посетить Узбекистан, должны видеть эти замечательные города из списка ЮНЕСКО. Это многотысячная ценность, уникальное культурное богатство. Это не просто отдыхать и валяться на пляже. Я уверена, что очень скоро тут будут толпы российских туристов", — подчеркнула Никулина в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Она добавила, что сотрудничество в туристической сфере должно иметь межгосударственный уровень, а об интересных турах и предложениях необходимо рассказывать в СМИ. Еще одно направление развитие – введение чартерных рейсов, которые существенно увеличат поток гостей.

Теги:
ЮНЕСКО, Туризм, Россия, Узбекистан, Самарканд



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
ТОП-10: какая нация признана самой сексуальной - фото
Зеленский официально попросил Путина о встрече – видео
Как спасти утопающего и не пойти ко дну самому
Как спасти утопающего и самому не пойти ко дну

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054