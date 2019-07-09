Никулина: в Узбекистане скоро будут толпы туристов из РФ, но нужна помощь

"Российские туристы должны посетить Узбекистан, должны видеть эти замечательные города из списка ЮНЕСКО. Это многотысячная ценность, уникальное культурное богатство. Это не просто отдыхать и валяться на пляже. Я уверена, что очень скоро тут будут толпы российских туристов", — подчеркнула Никулина в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
Она добавила, что сотрудничество в туристической сфере должно иметь межгосударственный уровень, а об интересных турах и предложениях необходимо рассказывать в СМИ. Еще одно направление развитие – введение чартерных рейсов, которые существенно увеличат поток гостей.