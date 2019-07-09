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Проректор Международного университета туризма Шелковый путь Баходир Тураев
© Sputnik / Дильшода Рахматова.

Тураев: в ближайшие месяцы мы создадим сетевой университет "Шелкового пути"

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Проректор Международного университета туризма "Шелковый путь" Баходир Тураев подвел итоги состоявшегося в Самарканде семинара, в котором приняли участие представители ведущих профильных вузов стран СНГ.

Семинар для высших учебных заведений, готовящих кадры для туристической отрасли, состоялся в рамках первой туристической ярмарки СНГ в Самарканде.

По словам Тураева, ректоры и проректоры ведущих вузов поддержали идею создания сетевого университета "Шёлковый путь".

"Участники семинара поддержали идею об интеграции молодежи, обмену студентами. Что касается идеи создания сетевого университета, то работа будет начата, думаю, до конца июля исполнительные комитеты вузов свои предложения направят и мы такой сетевой университет в скором времени создадим", — отметил Тураев в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Он добавил, что такой формат подготовки кадров на пространстве СНГ наиболее эффективен, так как именно молодежь практически во всех государствах Содружества составляет большинство населения, причем самое прогрессивное и наиболее активное.

Теги:
молодежь, Образование, Туризм, СНГ, Узбекистан



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