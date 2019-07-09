Тураев: в ближайшие месяцы мы создадим сетевой университет "Шелкового пути"

Семинар для высших учебных заведений, готовящих кадры для туристической отрасли, состоялся в рамках первой туристической ярмарки СНГ в Самарканде.
"Участники семинара поддержали идею об интеграции молодежи, обмену студентами. Что касается идеи создания сетевого университета, то работа будет начата, думаю, до конца июля исполнительные комитеты вузов свои предложения направят и мы такой сетевой университет в скором времени создадим", — отметил Тураев в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
Он добавил, что такой формат подготовки кадров на пространстве СНГ наиболее эффективен, так как именно молодежь практически во всех государствах Содружества составляет большинство населения, причем самое прогрессивное и наиболее активное.