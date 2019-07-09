Тураев: в ближайшие месяцы мы создадим сетевой университет "Шелкового пути"

Семинар для высших учебных заведений, готовящих кадры для туристической отрасли, состоялся в рамках первой туристической ярмарки СНГ в Самарканде.

По словам Тураева, ректоры и проректоры ведущих вузов поддержали идею создания сетевого университета "Шёлковый путь".

"Участники семинара поддержали идею об интеграции молодежи, обмену студентами. Что касается идеи создания сетевого университета, то работа будет начата, думаю, до конца июля исполнительные комитеты вузов свои предложения направят и мы такой сетевой университет в скором времени создадим", — отметил Тураев в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Он добавил, что такой формат подготовки кадров на пространстве СНГ наиболее эффективен, так как именно молодежь практически во всех государствах Содружества составляет большинство населения, причем самое прогрессивное и наиболее активное.