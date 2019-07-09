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Заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, архивное фото
© Sputnik / Владимир Трефилов

Эксперт рассказал, можно ли фотографироваться во время хаджа

Радио
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Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, глава Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов объяснил, как поступить людям, которые хотят запечатлеть пребывание в святых местах, чтобы показать своим родным и близким.

Как разъяснил муфтий для Sputnik Таджикистан, делать фотографии себя на фоне святых мест не возбраняется. Однако, отправляясь в хадж, необходимо правильно расставить приоритеты.

Не стоит забывать, что главная цель хаджа - это поклонение и молитва.

Напомним, правительство Узбекистана с 2019 года отменило квоту на умру для паломников в Саудовскую Аравию.

Город Мекка в Саудовской Аравии
© Flickr / Fadi El Binni
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Изменения внесли в целях сохранения социальной справедливости, а также из-за выросшего потока граждан страны, желающих совершить малый хадж.

В 2018 году квота на умру составляла 10 тысяч человек, она утверждалась правительством страны и согласовывалась с саудовскими властями.

Квота на большой хадж на этот год сохранена на уровне 7,2 тысячи человек. С Министерством хаджа Саудовской Аравии уже подписано соответствующее соглашение.

Теги:
радио, селфи-палка, селфи, фото, религиозные обряды, религия, малый хадж, хадж



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