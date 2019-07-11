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Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов РФ Алексей Громов
Sputnik / Владимир Трефилов

Эксперт о "Узтрансгазе": ценовая политика станет более гибкой

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Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов рассказал, как скажется передача "Узтрансгаза" в частные руки на газовой отрасли Узбекистана.

Энергетическая компания "Узтрансгаз" будет выведена из состава "Узбекнефтегаза". Президент республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым утвердил Концепцию развития нефтегазовой отрасли страны до 2030 года. В соответствии с ним, до 49% долей в "Узтрансгазе" и "Узбекнефтегазе" не позднее 2024 года будут проданы инвесторам.

Газовое месторождение в Узбекистане
© Sputnik / Алексей Никольский
"Узтрансгаз" выведут из состава "Узбекнефтегаза"
Как считает Алексей Громов, многие страны постсоветского пространства используют международную практику для модицикации собственной деятельности. По мнению эксперта, решение по "Узтрансгазу" было принято в первую очередь для того, чтобы снизить нагрузку на государство и на государственный бюджет.

Безусловно в Узбекистане сейчас объявлена крупная трансформация газовой отрасли. 

При переходе из государственного сектора в частный всегда происходит ревизия ценовых параметров. Поэтому данная инициатива повлечет за собой изменение цен в газовой отрасли. Ценовая политика станет более гибкой.

"Можно также предположить, что цены на газ для конечного потребителя вырастут," - прогнозировал Громов.

Частная компания будет более привлекательна для поставщиков, а это повлияет также на цены, по которым будет продавать газ на экспорт.




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