Эксперт рассказал, кто чаще всего фиктивно регистрирует мигрантов

Специалист в области миграционного права Дмитрий Михайлов рассказал, как принудительные исправительные работы в качестве наказания скажутся на ситуации с фиктивной регистрацией мигрантов.

В Госдуму РФ внесли законопроект, которым предлагается прописать новое наказание за фиктивную регистрацию мигрантов — обязательные и исправительные работы.

Как рассказал эксперт, основная часть уголовных дел за фиктивную регистрацию иностранных граждан возбуждаются не в отношении преступников, а чаще в отношении людей, которые зарегистрировали в квартирах своих родственников и друзей, хотя те с ними не проживают. Для некоторых это единственный шанс получить работу и статус в России.

А недобросовестные бизнес-структуры часто пытаются уйти от ответственности, находя лиц, регистрирующих у себя мигрантов за определенное вознаграждение. Боле того, обычно к этим лицам невозможно применить санкции, заявил Михайлов Sputnik Узбекистан

Эксперт уверен, что злоумышленники специально выбирают тех, кто не сможет понести наказание в виде исправительных работ. Это часто пенсионеры или люди с ограниченными возможностями.

Таким образом, новые наказания не смогут сократить количество правонарушений.