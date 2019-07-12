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Дмитрий Михайлов
© Foto : Из личного архива Дмитрия Михайлова

Эксперт рассказал, кто чаще всего фиктивно регистрирует мигрантов

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Специалист в области миграционного права Дмитрий Михайлов рассказал, как принудительные исправительные работы в качестве наказания скажутся на ситуации с фиктивной регистрацией мигрантов.

В Госдуму РФ внесли законопроект, которым предлагается прописать новое наказание за фиктивную регистрацию мигрантов — обязательные и исправительные работы. 

Как рассказал эксперт, основная часть уголовных дел за фиктивную регистрацию иностранных граждан возбуждаются не в отношении преступников, а чаще в отношении людей, которые зарегистрировали в квартирах своих родственников и друзей, хотя те с ними не проживают. Для некоторых это единственный шанс получить работу и статус в России.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Эксперт: хотелось бы, чтобы мигранты ощущали себя как дома
А недобросовестные бизнес-структуры часто пытаются уйти от ответственности, находя лиц, регистрирующих у себя мигрантов за определенное вознаграждение. Боле того, обычно к этим лицам невозможно применить санкции, заявил Михайлов Sputnik Узбекистан.

Эксперт уверен, что злоумышленники специально выбирают тех, кто не сможет понести наказание в виде исправительных работ. Это часто пенсионеры или люди с ограниченными возможностями.

Таким образом, новые наказания не смогут сократить количество правонарушений.




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