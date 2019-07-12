Эксперт рассказал, кто чаще всего фиктивно регистрирует мигрантов

В Госдуму РФ внесли законопроект, которым предлагается прописать новое наказание за фиктивную регистрацию мигрантов — обязательные и исправительные работы.
Как рассказал эксперт, основная часть уголовных дел за фиктивную регистрацию иностранных граждан возбуждаются не в отношении преступников, а чаще в отношении людей, которые зарегистрировали в квартирах своих родственников и друзей, хотя те с ними не проживают. Для некоторых это единственный шанс получить работу и статус в России.
Эксперт уверен, что злоумышленники специально выбирают тех, кто не сможет понести наказание в виде исправительных работ. Это часто пенсионеры или люди с ограниченными возможностями.
Таким образом, новые наказания не смогут сократить количество правонарушений.