Я бы все авиакомпании сделал государственными – эксперт

"Для бизнес авиациии и коммерческой авиации – частные авиакомпании это нормально. Для регулярных пассажирских и чатрерных перевозок и одной или двух крупных компаний вполне достаточно", - рассказал Виктор Горбачев Sputnik Узбекистан.

Эксперт объяснил, что случае экстренной ситуации, государство может помочь государственной компании, создать для неё преференции, а вот частной компании помочь сложнее. А большинство авиационной техники стоит колоссальных денег.

Например "Аэрофлот" в России на 90 % государственная компания. И "Ўзбекистон Ҳаво йўллари" на сегодняшний день прекрасно справляются.

"Дороговато ? Самолёты - полные я вам скажу. Летают ежедневно со всех аэропортов. У них летают и хорошие Аирбасы и Боинги и даже с бизнес классом. Они практически полные", - заверил эксперт.

Горбачев рассказал, что за решения по ценовой политике решает уже государство. Есть антимонопольный комитет и есть центральный аппарат "Узбекистон ҳаво йўллари".