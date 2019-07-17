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Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова
Roman Divulin

Митрофанова о нехватке специалистов среднего звена в Узбекистане

Радио
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Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова рассказала, как повысить интерес узбекской молодежи к рабочим профессиям.

Власти Узбекистана намерены стимулировать интерес молодежи к рабочим профессиям, открыв по всей республике новую сеть учреждений профессионального образования.

Рабочие на строящемся объекте
CC0 / Unsplash / Guilherme Cunha
Власти Узбекистана будут стимулировать интерес молодежи к рабочим профессиям

Согласно информации пресс-службы президента республики, на местах присутствует безработица и вместе с тем большой спрос в специалистах среднего звена. Так, наблюдается нехватка 46 тысяч специалистов в легкой промышленности, 104 тысяч - в строительной индустрии, 71 тысячи - в металлургии, 67 тысяч - в сфере оказания услуг.

По мнению Валентины Митрофановой, для того, чтобы заинтересовать молодежь рабочими профессиями, необходимо популяризировать проекты, которыми занимается Узбекистан.

"Понятно, что это национальные проекты, связанный со стройкой. Необходимо, чтобы везде говорили, что это востребовано, что это нужно для подъема страны, для воспитания национального духа", - говорит эксперт в эфире радио Sputnik Узбекистан.

Соискатель работы
© Sputnik / Валерий Мельников
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Митрофанова считает, что рынок способен самостоятельно себя отрегулировать при "четкой, ясной и прозрачной информационной картинке".

Она обращает внимание на то, что ни в России, ни в Узбекистане информационные потоки не построены, поэтому мало кто сегодня из родителей и детей понимают, что при освоении специальности среднего звена человеку гарантируют заработок и рабочее место. Иногда этот заработок гораздо выше, чем получают люди с высшим образованием. 

Теги:
молодежь, Узбекистан, работа



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