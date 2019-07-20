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Страхи

Страх потери

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Тема:
Подкасты РИА (118)
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Разносторонний и многоуровневый страх. Что за ним стоит?

Боязнь потерять что-то материальное, например, любимую вещь или деньги? Страх больше никогда не увидеть близких и дорогих вам людей? Или остаться без работы и лишиться своего социального статуса? А что боитесь потерять именно вы?

Этот страх идет с нами по жизни. Ведь если есть приобретения, значит будут и потери. Но когда он берет над нами верх, жизнь превращается в настоящий кошмар: мы не заводим отношения, не строим карьеру, перестаем планировать.

Вместе с психологом Станиславом Савинковым, антропологом и старшим научным сотрудником РАНХиГС Александрой Архиповой и носителем страха – видеооператором Марией Атласюк разбираемся в природе этого многогранного страха и ищем способы, как его побороть.

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Тема:
Подкасты РИА (118)



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