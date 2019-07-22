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Автожурналист и автоэксперт Александр Добин
© Foto : Из личного архива Александра Добина

Автоэксперт Добин рассказал о плюсах и минусах trade-in

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В Узбекистане с 1 октября запускается программа trade-in. Автоэксперт Александр Добин считает, что это хороший рыночный шаг АК "Узавтосаноат".

"Это цивилизованный метод обмена старого автомобиля на новый с некой доплатой. Многие компании, принимая поддержанный автомобиль в качестве предоплаты или частичной оплаты за новый, предоставляют различные блага в виде гарантий или дополнительного технического обслуживания", - объясняет Добин в интервью Sputnik Узбекистан.

© wpaperhd.com
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По его словам, даже если на первом этапе можно будет сдать только старый Ravon, чтобы купить новый Ravon, это очень хороший рыночный шаг новой услуги с точки зрения покупки и продажи. За счет того, что рынок саморегулируется, в какой-то очень обозримый период времени trade-in в Узбекистане перерастет в возможность сдавать и другие марки машин.

"На российским автомобильным рынком начиналось все точно также. Сдавали только определенные машины: дилерские центры принимали на trade-in автомобили собственного бренда. А дальше система trade-in стала более глобальной, когда ты можешь сдать любой авто", - говорит эксперт.

О преимуществах этой программы - в нашем подкасте.   

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Теги:
автомобили, Узбекистан



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