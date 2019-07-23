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Лидер движения русских украинцев Парус Юрий Кот
Пресс-служба "Паруса"

Эксперт: экономика Украины остается на плаву благодаря России

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Лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот подчеркивает, что Москва не вводит ответных серьезных контр-санкций, способных обвалить украинскую экономику.

Эксперт обращает внимание на то, что в настоящее время из пяти партий, которые прошли в парламент Украины, четыре настроены пронатовски, настроены на взаимоотношения с Международным валютным фондом (МВФ), с так называемой "евроассоциацией".

Выборы на Украине: движение ради движения

© Sputnik / Стрингер
Украинские выборы: хитрость, скука, прагматизм – что еще?

"Все эти заигрывания с МВФ – это убийство нашей экономики и нашего государства. Прежде всего, потому что МВФ – это та структура, которая, выдавая кредиты, требует влияния на политические процессы в государстве. И это неприемлемо, потому что по сути своей МВФ обслуживает интересы мировых глобалистов, которые по большей части являются русофобами", - сказал Юрий Кот в эфире радио Sputnik.

Накануне на Украине состоялись внеочередные выборы в парламент. Половина депутатского корпуса, то есть 225 человек, избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах.

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