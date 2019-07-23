Эксперт: экономика Украины остается на плаву благодаря России

Эксперт обращает внимание на то, что в настоящее время из пяти партий, которые прошли в парламент Украины, четыре настроены пронатовски, настроены на взаимоотношения с Международным валютным фондом (МВФ), с так называемой "евроассоциацией".

Выборы на Украине: движение ради движения

"Все эти заигрывания с МВФ – это убийство нашей экономики и нашего государства. Прежде всего, потому что МВФ – это та структура, которая, выдавая кредиты, требует влияния на политические процессы в государстве. И это неприемлемо, потому что по сути своей МВФ обслуживает интересы мировых глобалистов, которые по большей части являются русофобами", - сказал Юрий Кот в эфире радио Sputnik.

Накануне на Украине состоялись внеочередные выборы в парламент. Половина депутатского корпуса, то есть 225 человек, избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах.