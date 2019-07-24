Профессор МГИМО о том, чего ждут от Джонсона на посту премьера Британии

Главой Консервативной партии Великобритании 23 июля был избран экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон, в среду он станет премьер-министром страны. Политик набрал более 92 тысяч голосов, а его соперник, нынешний глава МИД Джереми Хант, почти вдвое меньше.

Наталия Капитонова отметила, что Джонсон одержал победу в борьбе за кресло премьера ожидаемо: он ушел в большой отрыв сразу после того, как десять кандидатур выставили себя на пост лидера партии.

По словам доктора исторических наук, Джонсон очень популярен среди рядовых консерваторов, пишет Sputnik Молдова. Они считают, что политику под силу победить и правый, и левый популизм, а также справиться с хаосом, в который погрузилась страна после Brexit.

"У Джонсона стиль в духе Черчилля, поэтому многие считают, что вот такой яркий, самобытный, взрывной, непредсказуемый, рисковый, действующий интуитивно и против всяческих правил политик единственный сможет переиграть лидера партии Brexit’а Найджела Фаража", — заявила Наталия Капитонова.

При этом она отметила: возможно, Джонсон не задержится на новом посту надолго. В британском обществе уже не один год наблюдается раскол, и против будущего премьера действует оппозиция внутри Консервативной партии. Так, нынешний министр финансов Филип Хэммонд сказал, что пойдет на любые меры, чтобы не допустить обвального Brexit’а, вплоть до вынесения вотума недоверия новому правительству Бориса Джонсона.

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