Затулин: механизмы получения гражданства РФ должны быть упрощены

Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о назначении первого зампреда комитета ГД по делам СНГ Константина Затулина специальным представителем нижней палаты парламента по вопросам миграции и гражданства.
Такая должность впервые появилась в Государственной думе. Нынешняя ситуация диктует необходимость процедур по получению российского гражданства.
Эксперт рассказал, что такая инициатива в первую очередь вызвана желанием людей. Нынешняя система регулярно вызывает жалобы и претензии, причем порой вполне законные. Также планируется создать общественные приемные при ГД, чтобы оперативней работать с населением.
Многие люди не находят решения в рамках сегодняшних законодательных и исполнительных процедур", - рассказал радио Sputnik Затулин.
Представитель Государственной думы будет помогать решать вопросы получения вида на жительства и получения гражданства.