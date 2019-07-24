Затулин: механизмы получения гражданства РФ должны быть упрощены

Первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, специальный представитель Государственной Думы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин рассказал, как изменятся процедура получения гражданства РФ.

Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о назначении первого зампреда комитета ГД по делам СНГ Константина Затулина специальным представителем нижней палаты парламента по вопросам миграции и гражданства.

Такая должность впервые появилась в Государственной думе. Нынешняя ситуация диктует необходимость процедур по получению российского гражданства.

Эксперт рассказал, что такая инициатива в первую очередь вызвана желанием людей. Нынешняя система регулярно вызывает жалобы и претензии, причем порой вполне законные. Также планируется создать общественные приемные при ГД, чтобы оперативней работать с населением.

Многие люди не находят решения в рамках сегодняшних законодательных и исполнительных процедур", - рассказал радио Sputnik Затулин.

Представитель Государственной думы будет помогать решать вопросы получения вида на жительства и получения гражданства.