Вассерман о том, как изменятся российско-британские отношения при Джонсоне

Главой Консервативной партии Великобритании избран экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон, также он станет премьер-министром страны.

Джонсон набрал 92153 голоса, его соперник, нынешний глава МИД Джереми Хант — почти вдвое меньше, 46656 голосов.

Анатолий Вассерман в эфире радио Sputnik Беларусь рассказал, что изменится с приходом Бориса Джонсона на пост премьера.

Эксперт предполагает, что Джонсону не удастся справится с проблемой Brexit, так как ключевой проблемой в этом вопросе является Ирландия. Пока Британия находится в ЕС, границ между имперской Северной Ирдландией и республиканской Ирландией фактически просто нет, что помогает не допускать конфликтов на этих территориях.

"Как только Британия выходит из Евросоюза, приходится в том или ином формате возрождать эту границу, что чревато дальнейшими крайне тяжкими потрясениями", ― считает Вассерман.

Если рассуждать о возможном улучшении российско-британских отношений с приходом Бориса Джонсона на пост премьер-министра, то такое улучшение напрямую зависит от того, если ли темные пятна в биографии нового премьера, считает политический консультант.